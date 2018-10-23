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7 марта, 19:45 • 161323 просмотра

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Украина за сутки закачала в ПХГ 43 млн куб. м газа

Украина за сутки закачала в ПХГ 43 млн куб. м газа

Киев  •  УНН

 • 6270 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 21 октября увеличился до 16,946 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины было закачано 43,06 млн куб. м газа.

В течение суток из ПХГ Украины отобрано 0,66 млн куб. м.

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При этом в данных за 21 октября указано, что в Украине за сутки поступило из Словакии - 23,84 млн куб. м, из Венгрии - 13,60 млн куб. м, из Польши - 4,19 млн куб. м газа.

Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 54%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, в правительстве прогнозируют уменьшение потребления газа в Украине на 5 млрд кубов до 2022 года.

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