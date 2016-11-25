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В полиции заявили о масштабной фальсификации продукции в Украине

Киев • УНН

 • 10750 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Рынок фальсифицированной продукции в Украине огромен. Только сегмент "серого" кофе составляет около 630 млн грн в год. При этом на такой расцвет нелегального бизнеса должным образом не реагирует ни один уполномоченный государственный орган. Об этом сегодня во время общей встречи Европейской бизнесасоциации сообщила заместитель начальника отдела департамента экономической безопасности Нацполиции Украины Екатерина Заремба, передает УНН.

В полиции заявили о масштабной фальсификации продукции в Украине

"Хочу сказать несколько слов о фальсифицированной продукции. Это внутренняя украинская тема. Мы недавно измерили этот рынок, он огромен. Только сегмент кофе составляет 630 млн грн в год, добавить чай - это еще 500 млн грн в год", - отметила она.

По словам Е.Зарембы, полиция в Печерском районе 20 ноября текущего года в рамках эксперимента приобрела нелегальный кофе, на место его продажи была вызвана следственно-оперативная группа, однако до сих пор решение о внесении данных по этому поводу в ЕРДР нет.

"Я уже не говорю, сколько времени надо предприятию (нарушителю - ред.), чтобы довести до стадии утилизации такой (нелегальной - ред.) продукции. Это деньги, которые лежат на поверхности, я уже не говорю о том, что потребитель получил некачественный продукт, и - это проблема открытых рынков. Мы понимаем, что государство не делает никаких шагов и мы, если честно... если есть от государственных органов более эффективные предложения - изъятие такой фальсифицированной продукции, мы их готовы услышать. Это же огромный сегмент, и фактически государство не осуществляет никаких шагов, чтобы обеспечить механизм борьбы с такой продукцией", - рассказала она, и добавила, что в ЕС, например, в случае обнаружения нелегальной продукции на рынке ее изъятие происходит сразу, максимально в течение часа.

Напомним, как сообщал УНН, по данным "Союза потребителей Украины", украинский потребительский рынок два года работает бесконтрольно.

При этом, государство не выделяет средства на проведение проверок продукции питания в Украине.

А некачественные продукты питания чаще стали продаваться на легальных рынках, чем на стихийных.

По словам С.Тригубенко, Госпродпотребслужба не выполняет возложенные на нее функции по проверке рынков продукции в Украине.

"Имея в арсенале ряд государственных лабораторий для проведения экспертиз качества пищевой продукции, в короткие сроки можно проверить каждое второе, если не первое, предприятие-производителя. Что этому может помешать, кроме "договоренностей" о том, "что мы вас не тронем"? - Объективно, аж ничего!", - Добавил он.

Украинские Национальные Новости

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