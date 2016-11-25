В полиции заявили о масштабной фальсификации продукции в Украине

"Хочу сказать несколько слов о фальсифицированной продукции. Это внутренняя украинская тема. Мы недавно измерили этот рынок, он огромен. Только сегмент кофе составляет 630 млн грн в год, добавить чай - это еще 500 млн грн в год", - отметила она.

По словам Е.Зарембы, полиция в Печерском районе 20 ноября текущего года в рамках эксперимента приобрела нелегальный кофе, на место его продажи была вызвана следственно-оперативная группа, однако до сих пор решение о внесении данных по этому поводу в ЕРДР нет.

"Я уже не говорю, сколько времени надо предприятию (нарушителю - ред.), чтобы довести до стадии утилизации такой (нелегальной - ред.) продукции. Это деньги, которые лежат на поверхности, я уже не говорю о том, что потребитель получил некачественный продукт, и - это проблема открытых рынков. Мы понимаем, что государство не делает никаких шагов и мы, если честно... если есть от государственных органов более эффективные предложения - изъятие такой фальсифицированной продукции, мы их готовы услышать. Это же огромный сегмент, и фактически государство не осуществляет никаких шагов, чтобы обеспечить механизм борьбы с такой продукцией", - рассказала она, и добавила, что в ЕС, например, в случае обнаружения нелегальной продукции на рынке ее изъятие происходит сразу, максимально в течение часа.

Напомним, как сообщал УНН, по данным "Союза потребителей Украины", украинский потребительский рынок два года работает бесконтрольно.

При этом, государство не выделяет средства на проведение проверок продукции питания в Украине.

А некачественные продукты питания чаще стали продаваться на легальных рынках, чем на стихийных.

По словам С.Тригубенко, Госпродпотребслужба не выполняет возложенные на нее функции по проверке рынков продукции в Украине.

"Имея в арсенале ряд государственных лабораторий для проведения экспертиз качества пищевой продукции, в короткие сроки можно проверить каждое второе, если не первое, предприятие-производителя. Что этому может помешать, кроме "договоренностей" о том, "что мы вас не тронем"? - Объективно, аж ничего!", - Добавил он.