Во Львове на маршрут вышло только 139 автобусов из 502
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. По состоянию на 17: 00-17: 30 во Львове на маршрут вышли 139 маршруток из 502. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщество "За качественный транспорт" в Facebook.
Так, не вышли на маршрут 363 автобуса.
Аналогичная ситуация произошла в городе и вчера . В городском совете отметили, что сложная ситуация с работой общественного транспорта, в связи с сильными морозами. Автобусы по техническим причинам сходят с маршрутов, замерзают двери, дизель .