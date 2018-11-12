В Киеве откроют сад с группами для реабилитации детей с ДЦП - КГГА

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107068 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114060 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151901 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145898 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137187 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128537 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172318 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118110 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145415 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве откроют сад с группами для реабилитации детей с ДЦП - КГГА

В Киеве откроют сад с группами для реабилитации детей с ДЦП - КГГА

Киев  •  УНН

 • 5835 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Реконструкция детского сада №652 на вул.Волго-Донской, 21-А (ул.Бориспольская, 28/1) в Дарницком районе Киева планируется завершить весной 2019 года. Сад рассчитан на 11 групп (210 мест), из них две группы - инклюзивные, с дополнительными возможностями для реабилитации детей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщил во время инспекции объекта заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп, передает УНН со ссылкой на официальный портал Киева .

Одна из инклюзивных групп рассчитана на детей в возрасте от 3 до 5 лет, вторая - на детей от 4 до 7 лет. Блок медицинских помещений и бассейн будут расположены на первом этаже, что позволит обеспечить легкий доступ детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и детей, которые передвигаются на инвалидной коляске. Медицинские помещения приспособлены для занятий и приема процедур, необходимых детям.

Сад будет немало помещений для отдыха, обучения, оздоровления и игр: комната для лего-конструирования, компьютерный класс, помещения для уроков изобразительного искусства, залы для музыкальных занятий, а также отдельные залы для физкультуры и для лечебной физкультуры.

Реконструкция выполняется в рамках фундамента и без изменения геометрических размеров здания. После завершения строительных работ на территории сада проведут благоустройство. Особое внимание заказчика реконструкции КП "Спецжитлофонд" уделено сохранению старых деревьев, которые дают тень и уют. Также поблизости соседних домов установят скамейки, поскольку территория сада вплотную приближена во двор соседних жилых домов, где обычно собираются местные жители.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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