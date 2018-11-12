В Киеве откроют сад с группами для реабилитации детей с ДЦП - КГГА

Одна из инклюзивных групп рассчитана на детей в возрасте от 3 до 5 лет, вторая - на детей от 4 до 7 лет. Блок медицинских помещений и бассейн будут расположены на первом этаже, что позволит обеспечить легкий доступ детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и детей, которые передвигаются на инвалидной коляске. Медицинские помещения приспособлены для занятий и приема процедур, необходимых детям.

Сад будет немало помещений для отдыха, обучения, оздоровления и игр: комната для лего-конструирования, компьютерный класс, помещения для уроков изобразительного искусства, залы для музыкальных занятий, а также отдельные залы для физкультуры и для лечебной физкультуры.

Реконструкция выполняется в рамках фундамента и без изменения геометрических размеров здания. После завершения строительных работ на территории сада проведут благоустройство. Особое внимание заказчика реконструкции КП "Спецжитлофонд" уделено сохранению старых деревьев, которые дают тень и уют. Также поблизости соседних домов установят скамейки, поскольку территория сада вплотную приближена во двор соседних жилых домов, где обычно собираются местные жители.