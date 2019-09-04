В Киеве и Днепре заблокировали механизм финансирования террористов "ДНР" через продажу лекарств
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Киеве и Днепре правоохранители блокировали механизм финансирования террористической деятельности так называемой ДНР через реализацию лекарственных средств. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
По данным спецслужбы, с 2015 года фигуранты производства, часть которых были высокопоставленными чиновниками до 2014 года, создали несколько аптечных сетей. Они были зарегистрированы и действовали как на подконтрольной украинской власти территории, так и в "ДНР".
Используя реквизиты банковских учреждений, действующих на временно оккупированных территориях, вопреки действующему законодательству Украины, злоумышленники систематически перечисляли средства в "налоговые" органы псевдореспубликы.
Правоохранители провели обыски по месту жительства и работы фигурантов дела в Киеве и Днепре, во время которых изъяли наличные, слитки драгоценных металлов и другие ценности на сумму более 5 миллионов гривен. Обнаружено также мобильные телефоны с перепиской по проведению незаконной деятельности, компьютеры и серверное оборудование, на которых хранятся данные о деталях функционирования механизма, документацию финансово-хозяйственного характера, свидетельствующую о взаимодействии фигурантов с представителями "ДНР", а также документы по операциям с вывода средств подконтрольных предприятий в теневой оборот.
Сейчас руководителю аптечных сетей сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма), и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога. Ведется следствие, устанавливаются другие лица, причастные к финансовой сделке.
Напомним, директора предприятия, который наладил поставки газа в "ДНР", арестовали на 60 суток.