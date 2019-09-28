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В Киеве горел детский сад

Киев • УНН

 • 16026 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Ночью 28 сентября на улице Героев Днепра в Киеве возник пожар в детском саду. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

В Киеве горел детский сад

"Пожар возник ночью, никто не пострадал. Сторож детского учреждения вызвала пожарных и полицию", - говорится в сообщении.

Установлено, что возгорание возникло в одной из комнат на втором этаже детского сада. На камерах видеонаблюдения обнаружили двух неизвестных молодых людей, которые ходили возле центрального входа.

"Полицейские обнаружили, что дверь запасного входа сломана, а в комнатах, где произошло возгорание, все перевернуто. Криминалисты изъяли с места происшествия окурки и отпечатки пальцев, которые, вероятно, оставили злоумышленники", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления причастных к событию лиц. Следственным отделом Оболонского управления полиции предварительно квалифицированы событие по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Напомним, из-за взрыва на предприятии в Сумах 10 человек пострадали, двое из них находятся в реанимации.

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