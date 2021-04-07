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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 45717 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 63936 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Хмельницком создали фейковый "городской совет". Псевдодепутаты сотрудничали с Шарием

В Хмельницком создали фейковый "городской совет". Псевдодепутаты сотрудничали с Шарием

Киев  •  УНН

 • 22130 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Хмельницком создали фейковый "городской совет". Как сообщили в СБУ, псевдодепутаты сотрудничали с пророссийским пропагандистом Анатолием Шарием, передает УНН.

Цитата

"Материалы досудебного расследования дают основания утверждать, что деятельность псевдодепутатов координировали спецслужбы РФ. Они также активно сотрудничали с пророссийским пропагандистом Анатолием Шарием, которому СБУ сообщила о подозрении в государственной измене", - говорится в сообщении.

Детали

Следователи органов безопасности, в рамках ранее начатого уголовного производства, проверяют информацию о причастности подозреваемых к деятельности, направленной на захват государственной власти и свержение конституционного строя.

Во время обысков у представителей незаконно созданных "органов местного самоуправления и государственной власти "Республики Украина" и "территориальной общины города Хмельницкий" правоохранители обнаружили:

- уставы фейковых псевдообразований;

- печати и бланки;

- протоколы заседаний;

- распоряжение, удостоверение и переписки самопровозглашенных органов;

- агитационные материалы.

Также изъяты карточки платежных систем РФ, компьютерную технику, средства связи и другие материалы, которые будут приобщены к материалам дела.

Продолжается досудебное следствие по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Дополнение

Служба безопасности Украины объявила пророссийскому блогеру Анатолию Шарию о подозрении в совершении противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.

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