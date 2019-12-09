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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Херсоне 10-летний мальчик повесился из-за компьютерной игры

В Херсоне 10-летний мальчик повесился из-за компьютерной игры

Киев  •  УНН

 • 27379 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Херсоне 10-летний школьник покончил с собой. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Херсонской области.

"Вечером 8 мая в дежурную часть Корабельного отделения полиции поступило сообщение от врача кареты скорой помощи. Он сообщил, что в квартире многоэтажки покончил жизнь самоубийством через повешение 10-летний мальчик", - говорится в сообщении.

На месте происшествия следственно-оперативная группа следов насильственной смерти на теле мальчика не обнаружила. Предварительная причина смерти - механическая асфиксия через повешение.

Как рассказал начальник отдела ювенальной превенции полиции области Ярослав Шанько, семья на учете в социальных службах не находилась, мальчик характеризовался только положительно, хорошо учился и занимался спортом. По словам мамы погибшего стало известно, что сын хотел новую компьютерную игру. Женщина пообещала купить ее позже. Мальчик сильно обиделся и ушел в свою комнату. Когда мать через некоторое время зашла туда, сын уже не дышал.

Открыто уголовное производство по ч.2 п.2 ст.115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Сейчас правоохранители изъяли личные вещи мальчика и устанавливаются окончательные причины такого поступка.

Напомним, в лесу вблизи Чернигова нашли повешенным 20-летнего парня.

Украинские Национальные Новости

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