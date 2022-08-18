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В ГУР ждут "новости" по возвращению украинских защитников: фонд для обмена с рф достаточный

Киев • УНН

 • 117307 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Украина имеет достаточный обменный фонд для обмена пленными с рф. Работа над возвращением украинских защитников продолжается, и в Главном управлении разведки МО Украины ждут новости. Об этом сообщил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

В ГУР ждут "новости" по возвращению украинских защитников: фонд для обмена с рф достаточный

Переговорный процесс по вопросу обмена продолжается, отметил представитель военной разведки Украины.

Цитата

“россия почему-то считает, что она иногда до сих пор может диктовать условия, а это не так. Работа над возвращением украинских защитников продолжается, и ждем новостей. Обменный фонд и другие инструменты для возвращения украинских защитников в Украину достаточны. Кроме того, он постоянно обновляется. И это то, над чем работают Украина и, собственно, все Вооруженные силы. Когда мы говорим о процессе возвращения, то обмен – лишь один из инструментов возвращения наших защитников. Обменный фонд – это очень сложная, многоуровневая и нелинейная вещь. Речь далеко не часто может идти только о количестве. Конкретику не будем обсуждать, но поверьте, что и координационный штаб по обращению с военнопленными, и соответствующие рабочие группы делают все возможное и используют все инструменты для того, чтобы вернуть наших защитников”, – отметил представитель ГУР МОУ, которого цитируют в управлении.

Детали

При этом Юсов отметил, что россия имеет невысокий интерес к некоторым группам военнопленных, воевавших против Украины.

“Можем констатировать: в отношении определенных групп своих же представителей и российских военнопленных рф имеет невысокий интерес. Если мы говорим о мобилизованных и военных с территории ОРДЛО и представителей “ЛНР”/”ДНР”, то действительно к ним самый низкий интерес. Это мы видим на разных ступенях отношения: от того, что они хуже всего обучены, они в прямом смысле принудительно мобилизованы, хуже всего одеты и с худшим оружием, в том числе вопрос обмена”, – сказал Андрей Юсов, комментируя информацию о том, что страна-оккупант “делит на сорта” своих военнопленных.

Дополнение

Украина вернула уже более 500 тел погибших защитников.

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