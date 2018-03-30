Во Франции расстреляли автомобиль азербайджанского журналиста, его жена погибла
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Во Франции жертвами вооруженного нападения стали азербайджанский журналист Рахим Намазов и его жена. Мужчина находится в критическом состоянии после огнестрельного ранения в спину, его жена убита выстрелом в голову с близкого расстояния. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Businessinsider.
Трагедия случилась в близи города Тулуза в юго-западной части Франции. Намазов и его жена ехали в автомобиле, когда в их направлении было сделано семь выстрелов.
По имеющейся информации, азербайджанский журналист проживал во Франции в изгнании.
Существует версия, что имело место "сведения политических счетов", поскольку Рахим Намазов является "журналистом, которого на родине пытали и посадили в тюрьму", он получил политическое убежище во Франции.
Как сообщал УНН, словацкий 27-летний журналист Ян Куциак, работавший на сервере новостей Aktuality.sk, был убит вместе со своей девушкой в городе Велка-Мака, расположенном в 65 км от столицы страны Братиславы.