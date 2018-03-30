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Во Франции расстреляли автомобиль азербайджанского журналиста, его жена погибла

Во Франции расстреляли автомобиль азербайджанского журналиста, его жена погибла

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Во Франции жертвами вооруженного нападения стали азербайджанский журналист Рахим Намазов и его жена. Мужчина находится в критическом состоянии после огнестрельного ранения в спину, его жена убита выстрелом в голову с близкого расстояния. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Businessinsider.

Трагедия случилась в близи города Тулуза в юго-западной части Франции. Намазов и его жена ехали в автомобиле, когда в их направлении было сделано семь выстрелов.

По имеющейся информации, азербайджанский журналист проживал во Франции в изгнании.

Существует версия, что имело место "сведения политических счетов", поскольку Рахим Намазов является "журналистом, которого на родине пытали и посадили в тюрьму", он получил политическое убежище во Франции.

Как сообщал УНН, словацкий 27-летний журналист Ян Куциак, работавший на сервере новостей Aktuality.sk, был убит вместе со своей девушкой в городе Велка-Мака, расположенном в 65 км от столицы страны Братиславы.

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