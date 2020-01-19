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В Берлине открылась международная конференция по Ливии

Киев • УНН

 • 14955 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Международная конференция по Ливии на высшем уровне открылась в воскресенье в немецкой столице, она проходит в Ведомстве федерального канцлера ФРГ с участием как минимум 10 глав государств и правительств, включая президента России Владимира Путина, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

В Берлине открылась международная конференция по Ливии

Перед началом встречи ее участники вышли на церемонию фотографирования. Когда практически все заняли отведенные места, канцлер Германии Ангела Меркель на правах "хозяйки" конференции, решила проверить, все ли в порядке, и обнаружила отсутствие президента России Владимира Путина. Скорее сотрудников службы протокола на помощь пришел президент Франции Эммануэль Макрон. И лично позвал российского коллегу, который задержался в кулуарах.

Как ожидается, ключевые договоренности будут зафиксированы в итоговом документе конференции. Как ранее сообщил и. о. министра иностранных дел Сергей Лавров, они практически согласованы. Проект, который есть в распоряжении СМИ, включает перемирие, создание механизма контроля над режимом прекращения огня, выполнение запрета на ввоз оружия в Ливию, восстановление политического процесса в стране, возвращение государству контроля над армией, проведение экономических реформ и соблюдение гуманитарного права.

«А где Путин?»: Организаторы берлинской конференции потеряли перед церемонией фотографирования президента России pic.twitter.com/XTxmRB39XI

- Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) 19 января 2020 г.

В берлинском саммите кроме российского лидера участвуют генсек ООН Антониу Гутерриш, президенты Турции Тайип Эрдоган и Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госсекретарь США Майкл Помпео, представители Алжира, Египта, ОАЭ, Китая.

Напомним, накануне мирной конференции по Ливии Хафтар прекратил поставки нефти.

Добавим, что гражданская война в Ливии началась после свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году.

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