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ЦОЗ о заболеваемости гриппом и ОРВИ по Украине: пока ситуация контролируемая

ЦОЗ о заболеваемости гриппом и ОРВИ по Украине: пока ситуация контролируемая

Киев  •  УНН

 • 6273 просмотра

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Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине на 30% ниже эпидпорога, сообщает ЦОЗ. В стране циркулируют вирусы гриппа типа «А» и «В», а показатели заболеваемости ниже, чем в прошлом году.

По Украине общая заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями ниже эпидпорога где-то на 30%. Пока ситуация контролируемая.

Об этом сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Михаил Росада в эфире телемарафона, передает УНН

Общая заболеваемость по Украине гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями ниже эпидпорога где-то на 30%. Пока ситуация достаточно контролируемая. Бывают немножко выше показатели в западных областях, но в основном ситуация по Украине стабильная. Поэтому пока говорить о превышении эпидпорогов рано

- сказал Росада.

Он отметил, что если сравнить последнюю неделю с предыдущей, то за последнюю неделю почти на полтора процента заболеваемость ниже.  Также он отметил, что в этом году циркулирует два вида гриппа - «А» и «В».

Они известны и ничего сверхъестественного нет

- добавил Росада.

Дополнение

9 декабря заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин сообщал, что в Украине, как и в других странах Европы, наблюдается постепенное увеличение заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). В то же время показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ на 18-20% меньше, чем в тот же период прошлого года.

Также Кузин заявлял, что в  Украине наблюдается циркуляция гриппа, в частности на западе. Ожидается, что в январе-феврале он распространится на центральные области. Госпитализации остаются на низком уровне, но большинство летальных случаев вызваны ковидом, особенно среди невакцинированных. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Здоровье
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