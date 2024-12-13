ЦОЗ о заболеваемости гриппом и ОРВИ по Украине: пока ситуация контролируемая

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине на 30% ниже эпидпорога, сообщает ЦОЗ. В стране циркулируют вирусы гриппа типа «А» и «В», а показатели заболеваемости ниже, чем в прошлом году.

По Украине общая заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями ниже эпидпорога где-то на 30%. Пока ситуация контролируемая. Об этом сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Михаил Росада в эфире телемарафона, передает УНН. Общая заболеваемость по Украине гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями ниже эпидпорога где-то на 30%. Пока ситуация достаточно контролируемая. Бывают немножко выше показатели в западных областях, но в основном ситуация по Украине стабильная. Поэтому пока говорить о превышении эпидпорогов рано - сказал Росада. Он отметил, что если сравнить последнюю неделю с предыдущей, то за последнюю неделю почти на полтора процента заболеваемость ниже. Также он отметил, что в этом году циркулирует два вида гриппа - «А» и «В». Они известны и ничего сверхъестественного нет - добавил Росада. Дополнение 9 декабря заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин сообщал, что в Украине, как и в других странах Европы, наблюдается постепенное увеличение заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). В то же время показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ на 18-20% меньше, чем в тот же период прошлого года. Также Кузин заявлял, что в Украине наблюдается циркуляция гриппа, в частности на западе. Ожидается, что в январе-феврале он распространится на центральные области. Госпитализации остаются на низком уровне, но большинство летальных случаев вызваны ковидом, особенно среди невакцинированных.