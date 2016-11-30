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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Цены топлива на АЗС стабильны - мониторинг АЗС

Киев • УНН

 • 7320 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. По данным мониторинга цен на топливо на украинских АЗК, по состоянию на 30 ноября, средняя стоимость бензина марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 24,83 грн за литр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные мониторинга компании WOG.

Цены топлива на АЗС стабильны - мониторинг АЗС

Так, средняя цена на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 23,83 грн. А-95+ на указанных АЗК стоит в среднем 25,99, а ДТ - в среднем 21,87 грн за литр.

В то же время, средняя стоимость топлива марки А-92 на таких АЗК, как Амик, TNK-BP и KLO составляет 22,46 грн за литр, А-95 - 23,46 грн за литр, А-95+ - 24 82 грн за литр. Средняя стоимость ДТ достигает 20,62 грн за литр.

На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal, средняя стоимость топлива марки А-92 составляет 21,69 грн за литр, А-95 - 22,16, А-95+ - 22,44 грн за литр и ДТ - 19,59 грн за литр.

Цены на сжиженный газ:

На таких АЗК, как WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar, средняя стоимость автомобильного газа составляет 12,62 грн за литр;

на АЗС Амик, TNK-BP и KLO - 12,30 грн за литр;

на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal - 12,03 грн за литр.

Напомним, как сообщал УНН, по прогнозам экспертов, до конца года газ на АЗС подорожает еще на 15%.

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