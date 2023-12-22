Трое турецких солдат погибли, четверо ранены в результате нападения на севере Ирака

Министерство национальной обороны Турции сообщило, что трое турецких военнослужащих погибли, еще четверо ранены в результате нападения сепаратистской террористической организации на севере Ирака. Об этом пишет агентство Anadolu, передает УНН.

Сегодня в результате нападения членов сепаратистской террористической организации на севере Ирака погибли 3 наших боевых товарищей и 4 получили ранения. В ответ на нападение были нанесены внезапные воздушные удары по выявленным целям и направлениям отхода террористов. По первым данным, 4 террориста были нейтрализованы говорится в сообщении Минобороны Турции

В заявлении выражается соболезнование семьям погибших, турецким Вооруженным Силам и турецкому народу, а также пожелания скорейшего выздоровления раненым бойцам.

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в социальной сети Х разметил публикацию с соболезнованиями.

Желаю терпения семьям, близким и родственникам погибших в результате нападения членов сепаратистской террористической организации на севере Ирака героев и молюсь за исцеление раненых военнослужащих. Выражаю мои искренние соболезнования турецкому народу написал вице-президент.

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