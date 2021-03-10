ТОП-10 вопросов эксперту о состоянии аграрной отрасли Украины: отвечает нардеп Вадим Ивченко

КИЕВ. 10 марта. УНН. В стратегии развития аграрной политики крупнейшей сельскохозяйственной страны Европы — Украины — сейчас очень много сложных вопросов и проблем. Особенно на этапе восстановления Министерства аграрной политики, открытии рынка земли, экономического коронакризиса и упадка сельских территорий. УНН поставил члену аграрного комитета, народному депутату VIII и IX созывов Верховной Рады Украины Вадиму Ивченко 10 важных вопросов о современном состоянии, перспективах и проблемах аграрной отрасли Украины.

Вопрос № 1. Почему Министерство аграрной политики так медленно восстанавливается?

В правительстве отсутствует поддержка министра Романа Лещенко касатель восстановления АПК, ведь ликвидация Минагрополитики происходила еще перед предыдущим правительством, а премьер и министры уже сегодняшнего имеют определенные обязательства. Здесь четко прослеживается, что министры работают на себя и держат свои ведомства для себя.

А если бы мы работали для государства, если бы мы работали для улучшения ситуации в аграрном секторе, мы бы четко прислушивались к просьбам всех 29 аграрных ассоциаций и восстановили и тот вектор и сектор, который приносит 40% валютной выручки. И сделали это для людей!

Именно для людей важно восстановить министерство в тех полномочиях, в которых оно было до 2019 года, ведь оно занималось аграрным сектором комплексно. От предоставления качественных услуг и контроля всей цепочки производства продуктов питания до форвардных закупок и переработки спирта. Да, был вопрос в том, кто его возглавлял, но для аграрного сектора это было полноценное министерство, и производитель агропродукции в одном министерстве смог бы найти все ответы на вопросы, которые ему сегодня важны.

Вопрос № 2. Зачем государству тратить деньги на поддержку маленького фермера, если большие агрокорпорации дадут быстрые и большие инвестиции?

Скажите, пожалуйста, смогут ли крупные корпорации создать (у нас сегодня 4 млн единоличных хозяйств) 4 млн рабочих мест? Одна корпорация обрабатывает более миллиона гектаров, десять-двадцать таких корпораций — вот вам 30 млн этих гектаров. А это почти вся пашня Украины. Они никогда не создадут много рабочих мест.

Единоличные же хозяйства создадут семейные фермы. Миллион семейных ферм — и в каждом селе — где 200-300-800 человек, 30 человек занимались бы семейным фермерством. 30 умножьте на 20 гектаров — это 6 млн, а 30 умножьте на 100 гектаров — это 30 млн. А у нас всего 32 млн гектаров пашни! Что это значит? Если бы половина земли была у семейных фермеров, то у нас агрохолдингами в Украине и не пахло бы. Это был бы миллион рабочих мест. Речь только о семейном фермерство, а если добавить сезонных рабочих — это колоссальное количество рабочих мест и налогов с доходов физических лиц.

Весь мир делает ставку не на корпорации, как это было в Аргентине и в Бразилии, а на семейное фермерство и фермерские хозяйства малого и среднего типа. Так нужно строить и украинскую аграрную политику.

Вопрос № 3. Входит ли аграрная отрасль в ТОП-3 приоритетных для действующего Правительства?

Нет! Они в этом Правительстве не хотели создать Министерство аграрной политики, было давление и на ассоциации, на депутатов оппозиции. Я лично несколько раз выступал и говорил Президенту о том, что недопустимо, чтобы в аграрной стране не было министерства, которое бы продвигало нашу аграрную продукцию, создавало здесь условия для переработки и органического производства. У нас есть все для этого, чтобы мы кормили, как продовольственный магазин, мир. Таким образом НДС оставался бы в стране, создавались бы рабочие места. Это совсем другое наполнение бюджета, другое отношение к аграрному сектору. К сожалению, премьер-министру Шмыгалю Министерство аграрной политики не нужно, оно ему навязано.

Вопрос № 4. Придут ли в Украину инвесторы с открытием рынка земли летом?

Нет, это бутафория. Фактически вся земля сегодня в Украине в аренде. Средний арендный период — 12-15 лет. То есть, вы покупаете землю и должны ждать, пока сможете ее обработать. Будь то китайский инвестор, американский, немецкий, украинец купит землю и будет ждать 15 лет. Теперь стоит вопрос: а кто же придет в этом промежутке времени и купит? Тот, кто сможет ждать эти 15 лет или тот, кто сейчас обрабатывает эту землю.

Тот, кто обрабатывает землю, не будет давать высокую цену, поскольку он и так будет ее 15 лет обрабатывать. Если ты сегодня хочешь продать, а я хочу купить, то я дам тебе сегодня 500 долларов, завтра я тебе дам 1000, послезавтра 1500 и ближе к концу аренды я буду давать большую цену.

Поэтому пока у нас средняя продолжительность аренды 10-12 лет, нормальной европейской цены на землю не будет. Следовательно и инвестиций в итоге не будет. Будут инвестиции только в компании, которые примут портфельные инвестиции для того, чтобы дешево скупить землю. Государство и люди от этого ничего не получат. Корпорации же скупят земли и будут проводить такую аграрную политику, какую захотят “что хочу, то и выращиваю, и никто в этой стране мне не будет указывать”.

Вопрос № 5. Ожидает ли Украину и в дальнейшем судьба сырьевого аграрного придатка для Европы?

Я думаю, к сожалению, да. Сегодня аграрная политика направлена на попытку накормить весь мир зерном. И мы не ведем политику, чтобы кормить весь мир своими продуктами питания. Спросите у любого молочника: почему они недовольны и обращаются к Правительству. Потому что у нас сегодня импортозамещенное молоко заходит, которое по цене ниже, чем фермеры продают, потому украинское молоко не покупают, а люди вынуждены вырезать скот. Поэтому, конечно, с такой политикой у нас создается все больше агрохолдингизация Украины, все больше выращивается зерна, но при этом у нас не развиваются методы переработки зерна, ничего не делается, чтобы дать поддержку “органикам”, чтобы производили готовые продукты в Украине. Поэтому Украина так и будет оставаться сырьевым придатком.

Вопрос № 6. Как повысить производительность украинского фермера?

Первый способ: мы налогово стимулируем тех, кто делает переработку. Второе: мы стимулируем физических лиц — семейных фермеров — инновациями и безвозвратной финпомощью, чтобы они не руками доили коров, а доильными аппаратами, чтобы они не в банках в погребах хранили выдоенное молоко, а в специальных емкостях с холодильным оборудованием. Третье: мы поддерживаем животноводов, потому что это рабочие места и живой органический продукт для Украины — мясо, молоко, сыры и тому подобное.

Мы поддерживаем все нишевые культуры. И все больше закручиваем гайки зерновикам, или создаем условия, чтобы они хотя бы частично перерабатывали зерно в Украине, как это сделали в Турции и Египте. Там зерно приходит, и прямо в морских портах перемалывается в муку и продается. Если такие условия будут созданы, то мы постепенно будем менять и вектор нашей аграрной политики.

Вопрос № 7. Как можно противостоять загрязнению украинских земель и использованию пестицидов?

Контроль. Только контроль и как можно меньше пестицидов, ввозимых без регистрации в Украине. Сначала приехать, зарегистрировать, а потом завозить партиями.

Недавно был принят закон, по которому можно завозить пестициды даже без регистрации на территорию Украины. Если они зарегистрированы в Индии или в Новой Гвинее, можно такие партии завозить для исследовательских целей и в неограниченных количествах. Это значит, что у нас никогда экологии не будет. Если это все так без контроля будет ввозиться, то на тех территориях, где достаточно активно используют эти химические удобрения, будут болеть люди.

Вопрос № 8. Почему в Украине не существует наследственного фермерства, как в европейських странах?

Сколько людей может заплатить за 200 гектар 10 миллионов? Это 400 тысяч долларов! Люди у нас без квартир сидят, а это большие средства, чтобы купить 200 гектар. Те кто будет покупать — или богатые украинцы (и это не простые крестьяне), или имеют возможность привлечь “дешевые” кредиты из-за рубежа, или это агрохолдинги, которые зарабатывают колоссальные средства просто вкладывая, или коррупционеры и тому подобное. Поэтому земля и не достается фермерам.

У нас постепенно на этом рынке земля перейдет в руки тех, у кого акции корпораций и кто будет просто сидеть где-то на Ниагаре, пить кофе и даже не будет знать, где их земельный участок, — или в Запорожской или Одесской области. Они будут на карточку получать деньги и никогда не позволять, чтобы земля им приносила меньше прибыли. А это значит, что будет погоня за деньгами, новыми химикатами, пренебрежение инфраструктурой в селах и тому подобное.

Поэтому сама аграрная политика должна совсем по-другому строиться, и земля должна переходить к тем, кто рискует: кто приезжает в деревню, покупает хозяйственный двор, комбайн, трактор, берет кредиты. Они не должны быть батраками корпораций.

Нужен совсем другой рынок, как во Франции, где земля переходит от агрария к аграрию. Если дети уже не живут в селе, хотят продать хозяйство — они передают эту землю (есть законодательные механизмы) другому аграрию или молодому человеку, который только начинает строить бизнес в деревне. Земля там принадлежит только тем, кто на ней работает. И это справедливо. А не корпорации, которые через портфельные инвестиции имеют как иностранных инвесторов, так и людей без гражданства или украинцев, которые никогда в Украине не жили.

Вопрос № 9. Как фермерство влияет на развитие сельской местности?

Чем больше людей заняты — тем больше их остается в селе. Если 30-50 человек заняты, и еще 30-40 будут, скажем, на сезонных работах, то это 100 человек и 50 домов, которые будут жить на определенной территории, строить дороги, платить налоги. Это означает, что они будут сохранять язык, традиции. Если будет сохраняться в селе инфраструктура, тогда будет сохраняться село, будут рождаться дети и ходить в детские сады, школы...

Но если вокруг села землю скупит агрохолдинг — ему уже село не нужно. Я так вижу, у нас постепенно села будут исчезать. А там, где нет инфраструктуры, там и земля дешевле: просто поле. Комбайны могут в будущем ходить от Карпат до Днепра. Это — неправильный подход.

И в деревню же люди почти не возвращаются — постепенно миграция из села идет. Молодежь переселяется в города или районные центры. Поэтому нужно, чтобы работала политика по сохранению поселенческой сельской сети, по децентрализации налогов из городов в села, поддержки мелкого фермера, который будет жить и создавать рабочие места. Если он будет на территории создавать рабочие места — там будет жить село. Поэтому здесь комплексная система. Без нее, к сожалению, мы идем на то, что села будут быстро приходить в упадок, особенно при открытии рынка земли.

Вопрос № 10. Какой вы видите эффективную работу правительства в сфере аграрной политики?

Лучшим правительством, которое бы занималось развитием аграрного сектора — был бы правительство понятного премьер-министра, который ведет понятную политику в отношении всех форм хозяйствования в Украине. Начиная от крупных экспортеров, заканчивая маленькими семейными фермерами.

И один-единственный человек, который постоянно ведет такую политику — Юлия Тимошенко. Единственная из всех партий и фракций. В таком правительстве было бы комфортно строить аграрную политику и политику по сохранению украинских сел, сохранять рабочие места, помогать семейным фермерам. Но можно долго ждать, когда эта ситуация наступит. Это только небо и политические расклады должны сойтись.

Если бы давали возможность сейчас вести соответствующую политику, то, конечно, мы бы их рассматривали и принимали бы соответствующие решения. Все-таки нужно остановить на время холдингизацию путем правильного вектора и направленности работы аграрного министерства.