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Святошинский райсуд будет охранять около 100 стражей порядка - полиция

Киев • УНН

 • 13161 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Святошинский районный суд Киева, где сегодня должно продолжиться рассмотрение уголовного производства по обвинению пяти экс-беркутовцев в расстреле активистов Евромайдана, в рамках которого запланирован видеодопрос экс-президента Украины Виктора Януковича, будут охранять около 100 правоохранителей. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Киеве.

Святошинский райсуд будет охранять около 100 стражей порядка - полиция

"Святошинский суд будут охранять около 100 человек (правоохранителей - ред.)", - Сообщили в пресс-службе ГУ НП в Киеве.

При этом в пресс-службе столичной полиции добавили, что заявки на митинге под стенами Лукьяновского СИЗО "не поступало".

Напомним, Святошинский районный суд Киева рассматривает уголовное производство по обвинению экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского в расстреле активистов Евромайдана.

Как сообщал УНН, Святошинский районный суд Киева решил допросить экс-президента Виктора Януковича и экс-командующего внутренних войск МВД Станислава Шуляка в режиме видеоконференцсвязи в рамках уголовного производства по обвинению пяти экс-беркутовцев в расстреле активистов Майдана.

Видеодопрос был назначен на 25 ноября. Виктор Янукович появился для дачи показаний через видеосвязь в Ростовский суд в РФ.

Экс-беркутовцев не доставили в суд. Выезд из Лукьяновского СИЗО, где их удерживали, заблокировали активисты.

Суд перенес заседание на 28 ноября. В "Правом секторе" сообщили, что пока не собираются блокировать Святошинский райсуд.

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