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Сурков написал статью о "путинизме", его тезисы начали критиковать

Киев  •  УНН

 • 11127 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. 11 февраля в одном из федеральных изданий вышла статья помощника президента Владислава Суркова “Долгое государство Путина”. Публикация стала одной из главных тем дня: её тезисно пересказали все ведущие новостные агентства и газеты. Статью активно обсуждали в социальных сетях, сообщает УНН со ссылкой на портал Tjournal.

По своей сути и по стилю изложения статья Суркова является программной и идеологической: в ней он излагает доктрину “государства нового типа”, которое сложилось в России. Помощник президента высказывает убеждение, что именно за таким типом государства будущее и предрекает ему десятки лет возвышения.

Сурков описывает Россию как государство, которому отведена “нескромная” роль в мировой истории, и от этой роли оно отказываться не собирается. Чиновник утверждает, что “большая политическая машина Путина только набирает обороты и настраивается на долгую, трудную и интересную работу”.

Современную политическую модель помощник президента называет “органически сложившейся” и говорит, что она пригодна не только для “домашнего будущего”, но и имеет “значительный экспортный потенциал”. Спрос на неё, по словам Суркова, есть уже сейчас. Интерес иностранцев к русскому политическому алгоритму понятен — “нет пророка в их отечествах”.

Сурков описывает термин “глубинное государство”, под которым понимает скрытую за красивыми лозунгами жёсткую власть силовых структур. По его мысли, такими являются большинство западных демократий. Глубинного государства в России, по мнению чиновника нет — оно всё на виду, зато есть “глубинный народ”.

Выступление Суркова вызывает ряд вопросов, прежде всего, о достоверности и обоснованности материала. В своей статье Сурков применяет несколько демагогических приёмов, причём делает это довольно небрежно. Например, он избегает доказательств при изложении спорных утверждений, говоря, что это “всем известно”. Сурков также использует термины и фамилии, призванные показать читателю широкий кругозор автора, однако эти отсылки на деле не раскрывают его мысли. Например, характеризует народность как “мощный аттрактор”. Говорит, что западная демократия “давно уже привержена идеям скорее Барнума, чем Клисфена”. В чём именно заключается сравнение идей, чиновник не поясняет. Ещё один приём, который использует чиновник — это оправдание “принципа меньшего зла”: “А когда кругом (предположительно) одни мерзавцы, для сдерживания мерзавцев приходится использовать мерзавцев же. Клин клином, подлеца подлецом вышибают”.

Сурков начинает статью с цитаты: “Это только кажется, что выбор у нас есть”, называя её “поразительными по глубине и дерзости словами, сказанными полтора десятилетия назад”.

Непонятно, кого цитирует чиновник. Максимально близкая по смыслу и времени создания — цитата из “Чёрного города” Акунина. Сурков иллюстрирует отказ от “иллюзии выбора” в современной России, фактически близко к тексту пересказывая роман-антиутопию Замятина “Мы”.

Главный редактор радиостанции “Говорит Москва” Сергей Доренко отметил, что в статье Суркова контекст важнее самого текста. Выступление помощника президента хорошо ложится в тренд последних месяцев: практически все высшие чиновники высказались о необходимости сохранения существующего политического режима, даже если для этого придётся вносить изменения в Конституцию.

Напоминаем, осенью Сурков назвал погибшего главаря “ДНР” — “настоящим героем”.

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