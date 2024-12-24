Супруги Мирошниченко планируют пополнение в семье: когда оно произойдет
Киев • УНН
Инна Мирошниченко рассказала о намерении с мужем Тимуром родить или усыновить пятого ребенка. Супруги сейчас воспитывают четырех детей, среди которых двое усыновленных.
Жена Тимура Мирошниченко Инна в интервью для Славы Демина поделилась, что они планируют пятого ребенка, однако это произойдет тогда, когда у супругов появятся ресурсы на еще одного ребенка, пишет УНН.
Детали
Безусловно, да. Но нужна пауза. Мы с ним (Тимуром - ред.) вдвоем говорили. У нас пока есть колебания - пятую родить сердцем или биологически. Или гены продолжить, потому что надо воспроизводить украинский генофонд, но в то же время есть дети, которым нужна помощь. У нас пока есть эти колебания. Когда вижу детей, лишенных родительской опеки, то думаю, что - нет, надо усыновить. Потому что сначала надо дать этим семью. А с другой стороны - надо улучшать популяцию. И это эгоцентрично, но каждому из нас хочется оставить что-то после себя максимально в большом количестве. Поэтому точно хотим, но пока не хватит ресурса на еще одного ребенка, его некуда размещать
Сейчас Мирошниченко воспитывают четырех детей, двое из которых усыновлены. Супруги являются родителями для 3-летнего Марселя, 4-летнего Марко, 6-летней Мии и 9-летней Ангелины.
Напомним
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