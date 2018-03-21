Суд продолжил заседание по делу о госизмене Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Оболонский районный суд Киева продлил судебное заседание по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, передает корреспондент УНН.
"Судебное заседание объявлено продолженным", - сказал председательствующий в процессе судья Владислав Девятко.
Как ожидается, сегодня в суде планируется допросить свидетелей со стороны стороны защиты, находящихся в АР Крым путем видеосвязи.
Стоит отметить, что судебное заседание началось с 45-минутным опозданием из-за проблем со связью.
Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видео режиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.