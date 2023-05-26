Суд назначил рассмотрение апелляции относительно меры пресечения для депутата Арьевой на 1 июня

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«В апелляции просим отменить решение суда первой инстанции и принять новое решение, применив к ней меру пресечения в виде содержания под стражей», - сообщила пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец.

Сейчас депутат находится под домашним арестом.

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Контекст

Правоохранители сообщили о подозрении депутату Киевсовета Ярине Арьевой в совершении ДТП с тяжелыми последствиями в состоянии наркотического опьянения. Пострадавшая получила переломы ключицы и челюсти с травматической экстракцией зубов, переломы конечностей, черепно-мозговую травму и другие повреждения. Женщина находилась в реанимации. 23 мая суд отправил подозреваемую под домашний арест.

Сама же Арьева заявила, что не находилась в состоянии наркотического опьянения, а также, что совершила наезд на женщину в темное время суток, в период, когда по всей стране продолжались отключения света и что место совершения ДТП не освещалось.

Позиция прокуратуры

Пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец сообщила, что получила разрешение на разглашение данных расследования. Она уточнила, что ДТП произошло 27 ноября 2022 года в Киеве.

«Подозреваемая, управляя технически исправным автомобилем, приблизившись к нерегулируемому пешеходному переходу, отвлеклась от управления и совершила наезд на женщину-пешехода, причинив ей тяжкие телесные повреждения.

Отмечу, что пешеходный переход обозначен дорожной разметкой «зебра», имеющей светоотражающий эффект, и предупредительными дорожными знаками.

То есть водитель объективно имела возможность обнаружить пешехода, когда она ступила на пешеходный переход, и могла дать ей возможность перейти дорогу», - уточнила Максимец.

Однако, как уточнила пресс-секретарь прокуратуры, игнорирование правил дорожного движения, запрещающих управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, привели к причинению потерпевшей многочисленных травм, которые в совокупности относятся к тяжким телесным повреждениям.

Как сообщили в прокуратуре, сразу после ДТП, Арьеву доставили в медучреждение. Там при осмотре врач обнаружила у нее визуальные признаки наркотического опьянения: покраснение белковой оболочки глаз, сухость во рту, подозрительность и тому подобное. Для проверки этих доводов водителю предложили сдать соответствующие анализы для проведения лабораторного исследования. Емкость с биологическими образцами была опломбирована в присутствии водителя.

По результатам этого исследования в организме Арьевой обнаружили марихуану (каннабиноиды). О чем был составлен соответствующий акт и заключение.

Когда в декабре 2022 года подозреваемая сама пришла в медучреждение, чтобы получить заключение там ей сообщили, что результаты свидетельствуют, что она находилась в состоянии наркотического опьянения.

При этом водитель не отрицала этот факт, и также сообщила, что действительно употребляла марихуану, которую ей дала подруга. Она также расписалась в получении медицинского заключения.

Пресс-секретарь добавила, что таким образом утверждение подозреваемой о том, «что экспертиза, сделанная после ДТП, ничего не обнаружила» - является абсолютной ложью.

«На сегодня, в рамках следствия проведены следственные эксперименты, допросы потерпевшей и свидетелей», - уточнила пресс-секретарь прокуратуры.

Также была проведена судебно-медицинская экспертиза, экспертиза по исправности транспортного средства, а также автотехническая экспертиза относительно механизма наезда на пешехода.

На основании установленных следствием фактов, которые подтверждаются выводами экспертиз, указанному лицу сообщено о подозрении именно по статье 286-1 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии наркотического опьянения», - сообщила пресс-секретарь прокуратуры.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 8 лет.

В прокуратуре также объяснили, почему рассмотрение дела затянулось.

«Арьева от показаний отказалась после совершения ДТП, потерпевшая находилась в реанимации, свидетели ДТП отсутствуют, видео отсутствует. В дальнейшем показания потерпевшей и водителя имели существенные противоречия, поэтому следствием устанавливался механизм ДТП, в том числе с помощью комплексной судебно-медицинской и автотехнической и других экспертиз», - пояснила Макисмец.

У водителя была своя версия случившегося.

«Она утверждала, что сбила женщину не на пешеходном переходе, а вне его. И что какое-то препятствие закрыло ей обзор части дороги.

Это важные обстоятельства, которые нужно было проверить следственным путем. Непосредственных свидетелей, которые бы видели момент наезда, к сожалению нет.

Для проверки версии водителя была назначена автотехническая экспертиза механизма наезда на пешехода и проведен следственный эксперимент», - добавила пресс-секретарь.

В прокуратуре добавили, что выводы экспертизы и следственный эксперимент полностью опровергли ее версию.