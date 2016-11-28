Дело скандального судьи И.Зварыча передали в Высший админсуд Украины

На заседание суда, которое проходило во Львовском окружном административном суде, не явилась третья сторона - представители Верховной Рады. Дело И.Зварыча передали в высший админсуд

Так, экс-судья И.Зварыч подал в суд на Верховную Раду Украины. Суть иска - признание незаконным (недействительным) и отмена постановления, восстановление в должности судьи и возмещение морального вреда.

Как сообщал УНН, бывшего председателя Львовского апелляционного суда Игоря Зварыча, который был осужден за взяточничество, освободили от отбывания наказания на основании постановления Оболонского районного суда Киева.

Напомним, что уголовное дело в отношении И.Зварыча было возбуждено в декабре 2008 года - он подозревался в получении 100 тыс. долларов взятки за принятии незаконного решения. И.Зварыч скрывался, но был задержан в марте 2009 года. 20 сентября 2011 года Оболонский райсуд Киева вынес приговор по делу И.Зварича. Его приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества за получение взяток в особо крупных размерах.