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Дело экс-депутата парламента АРК: суд перенес рассмотрение апелляции

Киев • УНН

 • 9764 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты бывшего депутата Верховной Рады АР Крым Василия Ганыша на приговор суда первой инстанции. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Екатерина Диденко на своей странице в Facebook, передает УНН.

Дело экс-депутата парламента АРК: суд перенес рассмотрение апелляции

"Киевский апелляционный суд перенес судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы", - написала Диденко.

Также, журналисту УНН Диденко уточнила, что рассмотрение апелляционной жалобы перенесли на 30 января.

Кроме того, она отметила, что несмотря на то, что адвокаты были должным образом уведомлены о судебном заседании, причины неявки они не сообщили.

"Данный факт может свидетельствовать об умышленном затягивании рассмотрения апелляционной жалобы с целью уклонения обвиняемого от ответственности", - добавила она.

Как сообщалось, Днепровский районный суд Киева приговорил к 12 годам лишения свободы за государственную измену бывшего депутата Верховной Рады АР Крым Василия Ганыша.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

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