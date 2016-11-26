Сегодня в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Сегодня в большинстве областей Украины осадков не ожидается, будет преобладать сухая погода и высокое атмосферное давление, передает УНН со ссылкой на Гидрометцентр.
Температура воздуха ночью 0-5 С °, на востоке до -7-10 С °, в течение дня от -2 С ° до + 5С °, в западной части до + 6 + 10 С °.
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- В западной части без осадков. Температура воздуха ночью 0-3 С °, местами 0 + 3 С °, днем + 4 + 9 С °, на Закарпатье до + 10 + 12 С °.
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- В северных областях осадки маловероятны. Температура воздуха ночью -2-7 С °, на Сумщине местами до -10 С °, днем от -2 С ° до 3 С °.
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- В восточных областях очикуется сухая погода. Температура воздуха ночью -4-10 С °, днем от -3 С ° до +4 С °.
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- В центральной части - без осадков. Температура воздуха ночью от +3 С ° до -2 С °, днем 0 + 5 С °.
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- В южной части без существенных осадков. Температура воздуха ночью от +3 С ° до -2 С °, днем + 2 + 7 С °.
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Местами ожидаются туманы и дымки.
Ветер в Украине западный и северо-западный, 5-12 м / с.