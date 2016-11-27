Службой ГСЧС за минувшие сутки спасено 18 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 981 выезд, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
В результате принятых мер спасено 18 человек, 79 зданий и пять единиц автотракторной техники.