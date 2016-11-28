Службой ГосЧС за минувшие сутки спасено 17 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 827 выездов, передает УНН со ссылкой на ГосЧС.
В результате принятых мер спасено 17 человек, 63 здания и пять единиц автотракторной техники.