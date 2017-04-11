Следственный комитет РФ возбудил дело против граждан России причастных к “Правому сектору”

“Сотрудниками управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, ГСУ СК России совместно с ФСБ и МВД России проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий, в ходе которых получены достаточные данные, свидетельствующие о причастности жителя Удмуртии Вячеслава Донгузова и жителя Архангельской области Вячеслава Ясева, являющихся гражданами Российской Федерации, к деятельности экстремистской организации „Правый сектор“, запрещенной решением Верховного суда РФ на территории Российской Федерации”, — говорится в сообщении российского ведомства.

На основании этих данных СК РФ в отношении указанных лиц возбуждил уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в экстремистской организации).

“По данным следствия, Донгузов и Ясев, поддерживая цели организации „Правый сектор“, в разное время выехали с территории Российской Федерации на Украину, где были добровольно приняты в качестве бойцов в так называемый Добровольческий украинский корпус организации „Правый сектор“, после чего стали активно участвовать на стороне данной организации в боевых действиях на юго-востоке Украины против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, имея при себе огнестрельное оружие, боеприпасы, средства связи и автотранспорт”, — сообщает ведомство.