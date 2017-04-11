Следственный комитет РФ возбудил дело против граждан России причастных к “Правому сектору”

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 69216 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 109038 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 167022 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122560 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120278 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114450 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105521 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107342 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103795 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157904 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Следственный комитет РФ возбудил дело против граждан России причастных к “Правому сектору”

Следственный комитет РФ возбудил дело против граждан России причастных к “Правому сектору”

Киев  •  УНН

 • 14606 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В России возбуждено уголовное дело в отношении граждан Российской Федерации, причастных к деятельности “Правого сектора”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

“Сотрудниками управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, ГСУ СК России совместно с ФСБ и МВД России проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий, в ходе которых получены достаточные данные, свидетельствующие о причастности жителя Удмуртии Вячеслава Донгузова и жителя Архангельской области Вячеслава Ясева, являющихся гражданами Российской Федерации, к деятельности экстремистской организации „Правый сектор“, запрещенной решением Верховного суда РФ на территории Российской Федерации”, — говорится в сообщении российского ведомства.

На основании этих данных СК РФ в отношении указанных лиц возбуждил уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в экстремистской организации).

“По данным следствия, Донгузов и Ясев, поддерживая цели организации „Правый сектор“, в разное время выехали с территории Российской Федерации на Украину, где были добровольно приняты в качестве бойцов в так называемый Добровольческий украинский корпус организации „Правый сектор“, после чего стали активно участвовать на стороне данной организации в боевых действиях на юго-востоке Украины против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, имея при себе огнестрельное оружие, боеприпасы, средства связи и автотранспорт”, — сообщает ведомство.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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