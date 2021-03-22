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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сытник или Углава: кто останется управлять НАБУ - мнения

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Поданный в Верховную Раду законопроект об усовершенствовании работы Национального антикоррупционного бюро вызвал немалый ажиотаж. Главный вопрос: кто останется руководить органом, если законопроект станет законом - Артем Сытник, Гизо Углава, или уйдут оба. В комментариях УНН ситуацию обсудили народный депутат, первый заместитель антикоррупционного комитета ВР Ярослав Юрчишин, а также юрист Ростислав Кравец.

Юрчишин сообщает, что подал запросы в аппарат ВР и Кабмин, поскольку сомневается в соблюдении процедуры регистрации законопроекта. А он, напомним, подан правительством от имени министра юстиции Дениса Малюськи.

“Первый вариант законопроекта не предусматривал вопрос увольнения Артема Сытника. Он только указывал на то, что с момента его принятия функции директора НАБУ выполняет его первый заместитель. И получалось двоевластие: Сытник не уволен, а Углава или тот, кто будет первым замом в момент вступления в действие закона, — должен был приступить к функциям и.о. директора. Вероятно, они поняли, что это существенная ошибка, и заменили законопроект. Появление доработанного законопроекта — уже большая ошибка”, — говорит нардеп.

При этом Юрчишин не исключает, что отстранить от управления НАБУ могут обоих: и Сытника, и Углаву.

“Если попытаются отставить и Сытника, и Углаву — не может структура быть без руководителя. Этот законопроект больше ставит вопросов, чем решает проблем”, — считает нардеп.

В то же время юрист Ростислав Кравец уверен, что замена Сытника на Углаву — это худший выбор.

“Что касается Углавы, я считаю, это худший выбор для Украины, потому что информация в СМИ и соцсетях указывает на то, что он агент иностранных спецслужб. Не исключено, что у него гражданство других стран. Фактически, руководителем НАБУ может стать, судя по информации СМИ, агент иностранных спецслужб, что недопустимо”, — говорит Кравец.

Скандалы и провалы Гизо Углавы

Одним из самых громких скандалов, связанных с первым заместителем директора НАБУ Гизо Углавой, была встреча с экс-министром экологии (времен президентства Виктора Януковича) Эдуардом Ставицким. По информации СМИ, Углава и беглый министр встречались в 2015 году за пределами Украины. Годом ранее Ставицкий был обьявлен в розыск. Его подозревали в хищении госсредств в особо крупных размерах.

Уже в марте 2021 года под санкции СНБО попали компании, которые используют украинские недра и часть из которых фигурировала в деле против Ставицкого. 

Еще один скандал был связан с тем, что помощница Углава Полина Чиж “сливала” информацию НАБУ американскому посольству.

Позже Полина Чиж оказалась в “Укрзализныце”, где тоже не обошлось без скандалов. Как сообщают СМИ, организованная группа из числа Владимира Жмака (уволенный 15 марта глава правления "УЗ"), Иракли Эзугбая (подавший в отставку 11 марта директор по коммерческой деятельности "УЗ"), детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов, Гизо Углава и Михаил Саакашвили могли совершать действия, направленные на ухудшение положения госкомпании и не исключено, что делалось это в пользу грузинской компании "Рисоил" и "Индустриальной группы Грузии", которые в Украине имеют отношение к грузоперевозкам по железной дороге и с прошлого года получили в концессию херсонский порт.

В подтверждение версии СМИ указывает тот факт, что в октябре 2020 года "Укрзализныця" в лице Владимира Жмака и НАБУ в лице детектива Дениса Гюльмагомедова заключили меморандум о совместной борьбе с коррупцией. Однако с тех пор ни об одном факте коррупции НАБУ не сообщило, в отличие от СМИ, которые опубликовали ряд расследований и касательно стремительного сокращения доходов "УЗ" от грузоперевозок вследствие решения Эзугбая снизить тарифы, и касательно проведенного в январе тендера "УЗ", по итогу которого одной частной компании из орбиты Рината Ахметова переданы государственные полувагоны по фиксированной цене и на три года вперед. 

Украинские Национальные Новости

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