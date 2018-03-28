Си Цзиньпин принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР

Отмечается, что председатель КНР “дал полное согласие”.

Также Ким Чен Ын в связи с этим заявил, что его поездка в Китай была направлена ​​на “углубление стратегического диалога и традиционной дружбы с КНР”.

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Напомним, CCTV (Центральное телевидение Китая) сообщило, что Ким Чен Ын в рамках четырехдневного визита в КНР встретился в Пекине с китайским лидером Си Цзиньпином. По словам председателя КНР, Пекин будет способствовать непрерывному укреплению сотрудничества с Пхеньяном ради мира и защиты общих интересов двух государств в целях повышения благосостояния их народов, укрепления мира и стабильности в регионе. “Нам нужно уделить особое внимание укреплению контактов между представителями молодежи Китая и КНДР, унаследовать существующие дружеские традиции”, — отметил Си Цзиньпин.

Поездка в Поднебесную, которая продолжалась с 25 по 28 марта, стала для северокорейского диктатора первым зарубежным визитом после того, как он фактически возглавил республику после смерти своего отца Ким Чен Ира в 2011 году.