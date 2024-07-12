Премьер-министр Денис Шмыгаль дал ряд поручений, которые министерства и ответственные органы должны оперативно выполнить для решения приоритетных для прифронтовых областей вопросов. Об этом Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
Сегодня на выездном заседании Правительства, посвященное вопросам Харьковской области, приняли ряд задач и поручений, которые министерства и ответственные органы должны оперативно выполнить
В частности, премьер поручил:
- Министерству энергетики и Министерству развития громад, территорий и инфраструктуры поручено проработать вопрос перераспределения предоставленных в виде гуманитарной помощи когенерационных установок. Прифронтовые регионы должны получать такие установки и мини-ТЭЦ в первую очередь;
- Министерству развития громад, территорий и инфраструктуры, Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов и областной власти следует проработать вопрос о возможных альтернативных источниках водоснабжения Харьковской области и защиты объектов водохозяйственной инфраструктуры;
- Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов необходимо принять меры для проведения капитального ремонта гидротехнических сооружений Краснопавловского водохранилища;
- председателю Харьковской ОГА Олегу Синегубову поручено предоставить финансовые расчеты по расходам на строительство подземного отделения областной клинической больницы и по источникам привлечения ресурсов для реализации проекта;
- Министерству здравоохранения поставлена задача создать реабилитационные отделения в многопрофильных больницах. Кластерные и надкластерные медучреждения должны заключить договоры с НСЗУ по пакетам реабилитационной помощи;
- Минздраву, Министерству экономики, Министерству социальной политики, Фонду госимущества и местным властям следует передать имущество Украинского научно-клинического центра протезирования и реабилитации в совместную собственность громад Харьковской области;
- Министерство финансов совместно с Министерством экономики должно разработать механизм для предоставления кредитов банками в прифронтовой зоне. К этой работе привлекут также Национальный банк и государственные банки.
Эти задачи следует выполнить в максимально сжатые сроки. Они являются приоритетом для Харьковщины и других прифронтовых областей, в этих решениях срочно нуждаются люди
Напомним
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министерствам обеспечить бесперебойное электроснабжение военных формирований в прифронтовых регионах, решить вопрос водоснабжения, подготовиться к зиме, и разработать механизмы распределения гуманитарной помощи в виде сжиженного газа для нужд бытовых потребителей.