Премьер-министр Денис Шмыгаль дал ряд поручений, которые министерства и ответственные органы должны оперативно выполнить для решения приоритетных для прифронтовых областей вопросов. Об этом Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Сегодня на выездном заседании Правительства, посвященное вопросам Харьковской области, приняли ряд задач и поручений, которые министерства и ответственные органы должны оперативно выполнить - написал Шмыгаль.

В частности, премьер поручил:

Министерству энергетики и Министерству развития громад, территорий и инфраструктуры поручено проработать вопрос перераспределения предоставленных в виде гуманитарной помощи когенерационных установок. Прифронтовые регионы должны получать такие установки и мини-ТЭЦ в первую очередь;

Министерству развития громад, территорий и инфраструктуры, Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов и областной власти следует проработать вопрос о возможных альтернативных источниках водоснабжения Харьковской области и защиты объектов водохозяйственной инфраструктуры;



Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов необходимо принять меры для проведения капитального ремонта гидротехнических сооружений Краснопавловского водохранилища;



председателю Харьковской ОГА Олегу Синегубову поручено предоставить финансовые расчеты по расходам на строительство подземного отделения областной клинической больницы и по источникам привлечения ресурсов для реализации проекта;



Министерству здравоохранения поставлена задача создать реабилитационные отделения в многопрофильных больницах. Кластерные и надкластерные медучреждения должны заключить договоры с НСЗУ по пакетам реабилитационной помощи;



Минздраву, Министерству экономики, Министерству социальной политики, Фонду госимущества и местным властям следует передать имущество Украинского научно-клинического центра протезирования и реабилитации в совместную собственность громад Харьковской области;



Министерство финансов совместно с Министерством экономики должно разработать механизм для предоставления кредитов банками в прифронтовой зоне. К этой работе привлекут также Национальный банк и государственные банки.



Эти задачи следует выполнить в максимально сжатые сроки. Они являются приоритетом для Харьковщины и других прифронтовых областей, в этих решениях срочно нуждаются люди - отметил Шмыгаль.

Напомним

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министерствам обеспечить бесперебойное электроснабжение военных формирований в прифронтовых регионах, решить вопрос водоснабжения, подготовиться к зиме, и разработать механизмы распределения гуманитарной помощи в виде сжиженного газа для нужд бытовых потребителей.