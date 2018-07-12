Еще одно ДТП в правительственном квартале: авто на дипномерах "ударило" такси

Так, автомобиль с дипломатическими номерами "ударил" такси, что двигалось впереди.

Повреждения незначительные, обошлось без жертв.

Ранее народный депутат Украины Павел Пинзеник подтвердил УНН информацию, что его авто стало участником дорожно-транспортного происшествия в правительственном квартале.