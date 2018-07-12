Еще одно ДТП в правительственном квартале: авто на дипномерах "ударило" такси
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В Киеве на перекрестке улиц Шелковичной и Институской произошло ДТП с участием авто с дипломатическими номерами, передает УНН.
Так, автомобиль с дипломатическими номерами "ударил" такси, что двигалось впереди.
Повреждения незначительные, обошлось без жертв.
Ранее народный депутат Украины Павел Пинзеник подтвердил УНН информацию, что его авто стало участником дорожно-транспортного происшествия в правительственном квартале.