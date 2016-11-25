СБУ разоблачила поставщиков шпионских программ российского производства
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Противоправную деятельность поставщиков шпионских программ российского производства заблокировала Служба безопасности Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Установлено, что украинские коммерческие структуры, подконтрольные российским спецслужбам, устанавливали шпионский софт на компьютеры и мобильные терминалы через непосредственный или удаленный доступ под видом т.н. DLP-систем (служащих для защиты от утечки информации наружу), программ родительского контроля, программ контроля качества работы сотрудников предприятий и тому подобное.
Шпионское программное обеспечение использовалось разведывательными органами Российской Федерации для негласного получения информации из компьютерных сетей предприятий военно-промышленного комплекса, органов исполнительной власти, объектов критической инфраструктуры, а также банков, аэропортов, заводов, государственных и частных компаний Украины.
Оперативники спецслужбы провели обыски в десяти коммерческих структурах и изъяли шпионское программное обеспечение и документацию по его реализации.
Также правоохранители задержали группу лиц, которые под видом поставщиков легальных программных продуктов устанавливали вредоносные программы на украинских предприятиях, в том числе оборонного сектора.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование продолжается.