Санкции, как инструмент борьбы с российским бизнесом, в Украине не действуют - исследование

“Вопрос санкций является едва ли не одним из самых упоминаемых во внешней политике Украины. Мы решили его исследовать и увидели, что санкции могут быть не только элементом политического пиара, но и инструментом международных отношений.

Также, санкции являются тем инструментом, который имеет достаточно ограничительную эффективность, и который, время от времени, создает сложные дилеммы, поскольку приводит к противоречивым последствиям. Поэтому, использование санкций требует целостного подхода. Именно такие тезисы легли в основу нашего исследования”, — отметил ассоциированный эксперт МЦПИ Николай Капитоненко во время презентации исследования.

В Украине антироссийские санкции носят избирательный характер, а следовательно — неэффективны, убежден доктор юридических наук, профессор, адвокат Даниил Гетьманцев.

“Основной недостаток украинского механизма санкций — отсутствие понимания в обществе и государстве относительно истинных причин необходимости применения наказаний. Они не прописаны в Законе Украины „О санкциях“, что прямо противоречит принципу правовой определенности как составляющей принципа верховенства права.

Поэтому, применение санкций в Украине приобрело избирательный характер. С одной стороны, в санкционный список попадают предприятия, которые не имеют никакого отношения ни к агрессии, ни к России, а с другой — мы знаем ряд предприятий, которые имеют отношение к России, но работают, минуя санкционный список”, — сказал он.

Введенные Украиной санкции легко обойти, добавил Гетьманцев.

“Вспомним, как в 2017 году против большого количества предприятий, деятельность которых связана с РФ, были введены санкции. За две недели были зарегистрированы новые предприятия, которые продолжают работать в Украине. Это подтверждает тезис о том, что санкции, как инструмент борьбы с российским бизнесом, в Украине не действуют”, — подчеркнул он.

По итогам презентации, эксперты пришли к соглашению, что отечественный Институт санкций нужно совершенствовать, поскольку на сегодня он является недейственным.

Напомним, в январе этого года бизнес-омбудсмен обратился к Президенту Украины Петру Порошенко с просьбой подтвердить основания применения антироссийских санкций к оператору государственных лотерей “М.С.Л.” и принять меры по восстановлению прав компании, если они были нарушены.

По оценке экспертов и согласно журналистскими расследованиями, лотерейный оператор “М.С.Л.” мог попасть под санкции СНБО “по заказу” своего конкурента “УНЛ”, которого тесно связывают с представителями власти. Санкции СНБО должны стать формальным поводом для отказа “М.С.Л” и “Патриот” в выдаче лицензий на проведение лотерей.

Соответствующий проект лицензионных требований уже подготовило Министерство финансов Украины. Несмотря на то, что проект в таком виде отклонил ряд государственных органов, в частности АМКУ, Госказначейство и Регуляторная служба, Минфин пытается “продавить” его через Кабмин.