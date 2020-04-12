Ротань назвал причину провала сборной Украины

"На самом деле это две разные команды. Действительно, большинство ребят перешли к нам из команды чемпионов мира. Но после больших побед всегда бывает спад, успокоенность. Мы это предвидели. Им нужно время, чтобы прийти в себя. Это не критика, это нормальный процесс для молодых футболистов. Они отдохнут, переосмыслят и будут понимать, что нужно включаться и прогрессировать", заявил тренер.

"Этот год будет показательным для тех, кто был на чемпионате мира. Я понимаю критику, которая звучит в наш адрес, и принимаю все стрелы на себя. Так получилось, что перед первой игрой, с Финляндией, мы впервые собрались в таком составе. Конечно, я надеялся на лучший результат, но звезды сошлись не в нашу пользу. Виноват в этом только я сам. Надеюсь, наши плохие времена уже позади, и в следующих матчах ребята покажут свои лучшие качества. Процесс строительства команды занимает не один месяц. Для этого нужен как минимум год", - отметил Ротань.

Отметим, украинская "молодежка" провела 4 матчей отбора на ЧЕ-2021 и набрала только 3 очка - 4 место.