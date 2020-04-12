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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 34129 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 42643 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 58339 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 59435 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 75570 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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4 марта, 15:53 • 130582 просмотра

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Ротань назвал причину провала сборной Украины

Ротань назвал причину провала сборной Украины

Киев  •  УНН

 • 18416 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился с мыслями по поводу причин неутешительных результатов команды по сравнению с выступлениями команды U-20, сообщает УНН со ссылкой на УАФ.

"На самом деле это две разные команды. Действительно, большинство ребят перешли к нам из команды чемпионов мира. Но после больших побед всегда бывает спад, успокоенность. Мы это предвидели. Им нужно время, чтобы прийти в себя. Это не критика, это нормальный процесс для молодых футболистов. Они отдохнут, переосмыслят и будут понимать, что нужно включаться и прогрессировать", заявил тренер.

"Этот год будет показательным для тех, кто был на чемпионате мира. Я понимаю критику, которая звучит в наш адрес, и принимаю все стрелы на себя. Так получилось, что перед первой игрой, с Финляндией, мы впервые собрались в таком составе. Конечно, я надеялся на лучший результат, но звезды сошлись не в нашу пользу. Виноват в этом только я сам. Надеюсь, наши плохие времена уже позади, и в следующих матчах ребята покажут свои лучшие качества. Процесс строительства команды занимает не один месяц. Для этого нужен как минимум год", - отметил Ротань.

Отметим, украинская "молодежка" провела 4 матчей отбора на ЧЕ-2021 и набрала только 3 очка - 4 место.

Украинские Национальные Новости

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