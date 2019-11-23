Россия определила, кто будет "омбудсменом" в аннексированном Крыму

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 44404 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 109098 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100994 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108229 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118658 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147796 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148321 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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5 марта, 15:49 • 186590 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116729 просмотра

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Россия определила, кто будет "омбудсменом" в аннексированном Крыму

Россия определила, кто будет "омбудсменом" в аннексированном Крыму

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова согласовал назначение бывшего вицепремьера российского правительства аннексированного Крыму Ларисы Опанасюк на должность крымского "омбудсмена". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"Во время беседы Татьяна Москалькова и Лариса Опанасюк обсудили правозащитную ситуацию в регионе, в частности актуальные вопросы обеспечения социальных прав граждан. Особое внимание участники встречи уделили проблемам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также затронули вопросы соблюдения прав граждан в местах принудительного содержания", - говорится в сообщении прессслужбы Москальковой.

Официальный Киев считает оккупационными нынешнюю власть в аннексирована Крыму и местных чиновников, которые подконтрольны Москве. Украинские власти также неоднократно заявляла о нарушении прав человека на территории аннексированного полуострова.

Напомним, после российской аннексии в Крыму начались массовые обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".

Россия отказывает мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине в доступе в Крым.

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