Россия определила, кто будет "омбудсменом" в аннексированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова согласовал назначение бывшего вицепремьера российского правительства аннексированного Крыму Ларисы Опанасюк на должность крымского "омбудсмена". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
"Во время беседы Татьяна Москалькова и Лариса Опанасюк обсудили правозащитную ситуацию в регионе, в частности актуальные вопросы обеспечения социальных прав граждан. Особое внимание участники встречи уделили проблемам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также затронули вопросы соблюдения прав граждан в местах принудительного содержания", - говорится в сообщении прессслужбы Москальковой.
Официальный Киев считает оккупационными нынешнюю власть в аннексирована Крыму и местных чиновников, которые подконтрольны Москве. Украинские власти также неоднократно заявляла о нарушении прав человека на территории аннексированного полуострова.
Напомним, после российской аннексии в Крыму начались массовые обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".
Россия отказывает мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине в доступе в Крым.