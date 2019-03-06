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В течение трех лет в Киеве реконструируют 189 устаревших светофорных объектов - КГГА

В течение трех лет в Киеве реконструируют 189 устаревших светофорных объектов - КГГА

Киев  •  УНН

 • 5089 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. В 2019-2022 годах во всех районах Киева реконструируют 189 устаревших светофорных объектов. Их адресный перечень утвержден распоряжением КГГА № 363, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

На балансе коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения" находятся 646 светофорных объектов, большинство из которых было построено в прошлом веке. В связи с многолетней эксплуатацией, их сети электропитания (кабель питания) и сети управления (контрольный кабель) нуждаются в замене.

КП "Центр организации дорожного движения", который определен заказчиком соответствующих работ, имеет в установленном порядке получить исходные данные для проектирования, выбрать генеральные проектную и подрядную строительную организации.

Этим распоряжением КГГА также предлагается внедрить на светофорных объектах автоматизированную систему управления учета электроэнергии.

По информации Департамента транспортной инфраструктуры, для определения технического состояния светофорных объектов в 2017 году приказом коммунального предприятия "Киевдорсервис" была создана специальная комиссия. Она утвердила адресный перечень светофорных объектов, которые нуждаются в обновлении в связи с отсутствием учета электроэнергии, необходимостью замены сетей электропитания и управления.

Финансирование работ по реконструкции светофорных объектов будет осуществляться в рамках Программы экономического и социального развития Киева на 2018-2020 годы.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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