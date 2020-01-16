Об оливье, курсе гривны и тумане в голове президента: самое главное из прослушки Гончарука

КИЕВ. 16 января. УНН. В сети появилось уже три части вероятно прослушки совещаний премьер-министра Алексея Гончарука с членами правительства и представителями Национального банка Украины. УНН предлагает субъективное видение главного и яркого из обнародованных “сливов”.

В данной публикации мы позволили себе не претендуя на объективность, вырвать из контекста главные и самые интересные, на наш взгляд фразы, отображающие суть происходящего на записях.

Также просим учитывать низкое качество аудиозаписи, что не позволяет с точностью расшифровать абсолютно все диалоги.

Часть 1.

Приводим отдельные цитаты

Гончарук: — Лучшая комиссия в городе как-то там. Сидят, работают и значит есть там понимание, что все хорошо (....) Он (президент — ред.) говорит: “Леша перестань мне морочить голову”.

— У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов.

— В начале года население не верило в гривну. Этот фактор нестабильности все раскачивали. Поэтому гривна была слабее, чем должна была быть. Ну это я сейчас фантазирую... потом после выборов все рассказывали, что гривна бахнет и будет за 50 и так далее... Поэтому что гривна сделала? Она сначала вернулась в то состояние, в котором должна быть экономически, а потом она начала сильнее... Люди увидели парламент сильный, молодой. Дальше гривна укрепляется. Люди начали видеть, что страхи, которые были перед выборами, не подтверждаются. Потом новый сильный Президент бла-бла-бла... Уровень доверия беспрецедентный к власти. Гривна продолжает укрепляться. У него нету этого ответа. Надо показывать, надо чтобы выглядело, будем говорить очень реалистично. Честно. Потому что пока у нас не будет у Президента в голове ответа этот вопрос — у него будет пусто место там. У к нему будет прилетать эта хрень на тему облигаций. Она попадает в голову только потому, что у него есть туман.

— Я полный профан в экономике.

— Я думаю, что макро у нас нет.

Рожкова: — Давайте ставить задачи: что надо делать и что для этого надо делать.

Часть 2.

Гончарук: — То есть надо подумать, как мы это срежиссируем.

— Давайте ответим на вопрос: как мы с этим справляемся? Вот ответа на вопрос как мы с этим справляем у нас нет.

— Ухандохали экономику. Реформаторы эти, так сказать соросята, ухандохали экономику. Были крепкие хозяйственники был 4 и 6 — пришли соросята и экономика растет 2 и вниз и ты ничего никому не докажешь.

— Это создает впечатление у президента, что ситуация неконтролируемая: что мы не понимаем, у нас нет планов. А у вас его реально нет.

— Старперов.... (...) По бюджету я не понимаю, как правильно (...) решения нет, но оно, наверное, есть.

Рожкова: — Мы не можем нарисовать экономическую политику. У нас есть целые министры для этого в министерствах.

Дале приводим фрагмент диалога:

Рожкова: — Хорошая идея знаешь в чем? Взять условно похожую на нас страну. Ну, например, у которой есть сильный потенциал армии (или агро — ред.)

Сологуб: — Аргентина?

Рожкова: — Нет, подожди. Аргентину как раз исследовать (...) Данилишину и поэтому сценарию идти. У кого сильный потенциал в агро и, допустим, каком-то тяжелом секторе. И посмотреть историю как менялась структура экономика и как сейчас. Я не знаю там... Австралия“.

Ковалив: — Навіть план, який заступники подавали в міністерствах до програми дій уряду, там переважно написано: “податкові пільги”, “податкові пільги”, “податкові пільги”...

Частина 3.

Александра Белий — Приїхав Боїнг з посилками чорної п’ятниці. Тобто люди купують там — вони не купують тут. Бо там дешевше.

Рожкова: — И сколько у нас людей живет на зарплату в 10 тысяч гривен, а не ниже. Они не заказывают там, поверьте. Они ходят по Троещинскому рынку, поверьте. Поверь мне.

— Я просто вчера вынуждена была ребенку на Новый год купить костюм маскарадный и вынуждена была ходить по магазинам.... Ну, сорри. Так я вам хочу сказать, никто ничего не покупает из “шматья”, ну вот из говна. Потому что они завозили по какой-то цене. И сегодня это уже не сопоставимо. Самое время... Отечественный верхпром, извините, буду говорить о подвигах Советского союза... такое у нас уже когда-то было“.

Далее приводим фрагмент разговора:

“Гончарук: — Смотрите, скажу с человеческого языка на (произносит неразборчиво, но кто-то из присутствующих смеется — ред.). Ему (президенту — ред.) надо сказать: Смотри, Вова, то что сейчас курс меньше, значит, что оливье в следующем году на следующем новогоднем столе...

Неизвестный: Не будет дороже, чем в этом.

— Не факт”.

С появлением новых записей материал будет дополнятся.