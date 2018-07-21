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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 37826 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101885 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123935 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131499 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168840 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153248 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141022 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

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Президент подписал законы о международном сотрудничестве по катастрофе МН17

Президент подписал законы о международном сотрудничестве по катастрофе МН17

Киев  •  УНН

 • 10657 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Президент Петр Порошенко подписал законы о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных с катастрофой самолета рейса МН17, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента.

Президент подписал законы "О ратификации Соглашения между Украиной и Королевством Нидерландов о международном правовом сотрудничестве по преступлениям, связанным с сбиванием самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года" и "О выполнении Соглашения между Украиной и Королевством Нидерландов о международном правовом сотрудничестве по преступлениям, связанным с сбиванием самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года".

Соглашение между Украиной и Нидерландами о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных с сбиванием самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года было подписано 7 июля 2017 года в Таллинне.

Ратификация этого соглашения и имплементация ее положений обеспечивает сотрудничество между компетентными органами обоих государств, определяет порядок и особенности выполнения отдельных процессуальных действий в рамках Соглашения с целью осуществления эффективного уголовного преследования и осуждения лиц, причастных к сбиванию самолета, в рамках судебной системы Нидерландов. В частности, особенности передачи Украине в Нидерланды уголовного производства, выполнения запроса компетентного органа Королевства Нидерландов об обеспечении участия лица в качестве обвиняемого в судебном производстве на территории Королевства Нидерландов в режиме видеоконференции, выполнение запроса компетентного органа Королевства Нидерландов о допросе свидетеля или эксперта в режиме видеоконференции.

Напомним, 12 июля Верховная Рада ратифицировала соглашение с Нидерландами о преследовании виновных в сбивании МН17.

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