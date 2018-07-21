Президент подписал законы о международном сотрудничестве по катастрофе МН17

Президент подписал законы "О ратификации Соглашения между Украиной и Королевством Нидерландов о международном правовом сотрудничестве по преступлениям, связанным с сбиванием самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года" и "О выполнении Соглашения между Украиной и Королевством Нидерландов о международном правовом сотрудничестве по преступлениям, связанным с сбиванием самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года".

Соглашение между Украиной и Нидерландами о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных с сбиванием самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года было подписано 7 июля 2017 года в Таллинне.

Ратификация этого соглашения и имплементация ее положений обеспечивает сотрудничество между компетентными органами обоих государств, определяет порядок и особенности выполнения отдельных процессуальных действий в рамках Соглашения с целью осуществления эффективного уголовного преследования и осуждения лиц, причастных к сбиванию самолета, в рамках судебной системы Нидерландов. В частности, особенности передачи Украине в Нидерланды уголовного производства, выполнения запроса компетентного органа Королевства Нидерландов об обеспечении участия лица в качестве обвиняемого в судебном производстве на территории Королевства Нидерландов в режиме видеоконференции, выполнение запроса компетентного органа Королевства Нидерландов о допросе свидетеля или эксперта в режиме видеоконференции.

Напомним, 12 июля Верховная Рада ратифицировала соглашение с Нидерландами о преследовании виновных в сбивании МН17.