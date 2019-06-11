Наводнения в Великобритании заблокировали движение по железной дороге
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. В Великобритании из-за сильных ливней были заблокированы железнодорожная станция в Кенте и закрыто движение на трассе М25, сообщает УНН со ссылкой на Sky News.
На юго-востоке Англии в Кенте, в результате сильных ливней, все линии через железнодорожную станцию Орпингтон были закрыты в течение нескольких часов.
Ночью местная полиция прекратила движение на участке трассы М25. Автомагистраль была закрыта в обоих направлениях.
Сильные ливни проходят на территории северной и северо-восточной Великобритании.
Агентство по охране окружающей среды выдало три предупреждения о наводнениях в юго-восточной Англии на реках Уандл в Мордене, в южном Лондоне, Эмм Брук в Вокингеме и Рейвенсборн в Бромли.
В целом по стране объявлено 31 предупреждение о наводнениях. Метеорологи прогнозируют на этой неделе до 100 мм осадков.
Напомним, в Китае из-за ливня погибли семь человек.