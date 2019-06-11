Наводнения в Великобритании заблокировали движение по железной дороге

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 25018 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 108181 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 106120 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134575 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143256 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129457 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129965 просмотра

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6 марта, 07:39 • 131184 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153311 просмотра

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Наводнения в Великобритании заблокировали движение по железной дороге

Наводнения в Великобритании заблокировали движение по железной дороге

Киев  •  УНН

 • 9867 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. В Великобритании из-за сильных ливней были заблокированы железнодорожная станция в Кенте и закрыто движение на трассе М25, сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

На юго-востоке Англии в Кенте, в результате сильных ливней, все линии через железнодорожную станцию Орпингтон были закрыты в течение нескольких часов.

Ночью местная полиция прекратила движение на участке трассы М25. Автомагистраль была закрыта в обоих направлениях.

Сильные ливни проходят на территории северной и северо-восточной Великобритании.

Агентство по охране окружающей среды выдало три предупреждения о наводнениях в юго-восточной Англии на реках Уандл в Мордене, в южном Лондоне, Эмм Брук в Вокингеме и Рейвенсборн в Бромли.

В целом по стране объявлено 31 предупреждение о наводнениях. Метеорологи прогнозируют на этой неделе до 100 мм осадков.

Напомним, в Китае из-за ливня погибли семь человек.

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