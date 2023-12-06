Посвящена защитникам и защитницам: в Киеве засветили главную елку страны

Сегодня, по традиции - в День Святого Николая, на Софийской площади столицы зажгли огни на главной елке страны. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Наша елка, как и в прошлом году, - искусственная, высотой 12 метров. Ее установили и украсили за средства меценатов. Тема локации - "Храбрые сердца", посвященная нашим защитникам и защитницам. Новогоднее дерево украшают игрушки в форме голубых и желтых сердец. На верхушке Герб Украины - символ нашей государственности, национального достоинства и силы – сообщил Кличко.

По словам городского головы, рядом с елкой есть фотозона в виде сердца, которая тоже посвящена нашим защитникам. И маленькие елки, украшенные желтыми и синими сердцами.

За донат каждый посетитель может забрать из собой одно украшение на память. Задонатить можно через qr-коды, которые предоставляют благотворительные и волонтерские организации, которые присоединились к инициативе, резюмировал Кличко.

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Дополнение

Главная елка страны в Киеве стоит на Софийской площади, без массовых мероприятий и празднований, а все расходы взяли на себя меценаты.

В КМВА сообщали, что 3 декабря на Софийской площади было начало монтажных работ по установке новогодней елки, а открытие будет на 6 декабря – День святого Николая.

Добруцкий рассказывал, что нынешнюю главную елку вместе с игрушками можно будет приобрести, а средства передать ВСУ. Также в благотворительной распродаже может участвовать фотозона.

Режим комендантского часа продлится без исключений на рождественско-новогодние праздники.