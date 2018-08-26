Порошенко: Авдеевский коксохим вышел на довоенную мощность
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Авдеевский коксохимический завод вышел на довоенную промышленную мощность. Об сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко перед жителями Авдеевки на открытии нового газопровода, передает УНН.
"Работают все цеха. Завод вышел на довоенную мощность. Завод начал набирать инженерный персонал", - сказал Порошенко.
Он добавил, что "люди верят в то, что мирная жизнь в Авдеевке будет обеспечено украинской властью".
Кроме того, по словам Президента Авдеевка стала символом украинского патриотизма.
"Авдеевка стала символом украинского устойчивости, стала символом украинской эффективности, символом патриотизма... Это стало символом нашей солидарности. Мы защитим Авдеевку. Мы сделаем так, чтобы рука российского оккупанта не отключала электроэнергию, не перекрывала газ", - сказал Порошенко.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко предложит странам Европы приобщиться к восстановлению разрушенной инфраструктуры Донецкой и Луганской областей.