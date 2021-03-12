Более 110 препаратов: список запрещенных к переправке через границу лекарств расширился
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Украине расширили список запрещенных к перемещению через границу медицинских препаратов, наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. В перечень попало более 110 препаратов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.
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"На днях Кабинет министров Украины внес изменения в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров... В результате этих изменений перечень медицинских препаратов, наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров значительно расширился", - говорится в сообщении.
детали
Так, в перечень добавили более 110 запрещенных к перемещению через границу лекарственных средств. С подробным списком можно ознакомиться здесь.
"А это значит, что перевозка через государственную границу этих категорий медпрепаратов, которые содержат наркотические и психотропные вещества, также будут регламентироваться и при обнаружении изыматься на государственной границе", - объясняют в МВД.
Кроме того, Государственная пограничная служба просит граждан обратить внимание на такие изменения и детально ознакомиться со списком этих препаратов, чтобы не иметь лишних хлопот при пересечении границы.
Дополнение
По данным МВД, за два месяца этого года в пунктах пропуска на государственной границе сотрудники Государственной пограничной службой Украины самостоятельно или вместе с взаимодействующими органами изъяли около 33 килограммов наркотических веществ, а также препаратов, обладающих наркотическим или психотропным действием.
Добавим, ранее в пункте пропуска "Гоптовка" мужчина пытался провезти через границу таблетки, приклеенные к телу под нижним бельем. Вероятно, речь идет об амфетамине.