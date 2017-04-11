Полиция открыла производство по факту взрыва в центре Киева

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 58985 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106703 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164107 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120464 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119011 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113878 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105156 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107281 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103744 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156131 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Полиция открыла производство по факту взрыва в центре Киева

Полиция открыла производство по факту взрыва в центре Киева

Киев  •  УНН

 • 22116 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Полиция начала уголовное производство по факту взрыва на улице Владимирской в ​​центре Киева, который произошел в ночь на вторник, по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Как отмечается, сообщение, что возле офисного помещения неизвестные бросили предмет, который взорвался, поступило в дежурную часть Шевченковского управления полиции.

По данным правоохранителей, в результате повреждены окна и фасады двух зданий, а также припаркованный рядом автомобиль.

На место происшествия немедленно направили следственно-оперативную группу и взрывотехников. При обследовании территории правоохранители обнаружили деформированные фрагменты взрывного устройства, которые отправили для проведения экспертизы.

Работники полиции отработали территорию с целью выявления камер видеонаблюдения, а затем подготовили запросы на изъятие их записей. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению правонарушения.

Указано, что сведения о событии внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Напомним, взрыв произошел в центре Киева.

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