Полиция открыла производство по факту взрыва в центре Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Полиция начала уголовное производство по факту взрыва на улице Владимирской в центре Киева, который произошел в ночь на вторник, по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
Как отмечается, сообщение, что возле офисного помещения неизвестные бросили предмет, который взорвался, поступило в дежурную часть Шевченковского управления полиции.
По данным правоохранителей, в результате повреждены окна и фасады двух зданий, а также припаркованный рядом автомобиль.
На место происшествия немедленно направили следственно-оперативную группу и взрывотехников. При обследовании территории правоохранители обнаружили деформированные фрагменты взрывного устройства, которые отправили для проведения экспертизы.
Работники полиции отработали территорию с целью выявления камер видеонаблюдения, а затем подготовили запросы на изъятие их записей. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению правонарушения.
Указано, что сведения о событии внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Напомним, взрыв произошел в центре Киева.