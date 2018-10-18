ООС: боевики совершили 17 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. 17 октября, ситуация в районе проведения операции оставалась контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 17 раз открывали огонь по позициям наших войск. Во время обстрелов 7 раз было применено вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что незаконные вооруженные формирования вели: “обстрелы наших позиций в районе населенных пунктов Екатериновка, Новолуганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Новомихайловка, Новотроицкое, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Лебединское и Широкино. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Защитников Талаковки противник обстрелял из минометов 120-го калибра. На позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Новолуганское, Гнутово, Лебединское и Широкино оккупанты осуществляли огневое воздействие с минометов калибра 82 мм”.
В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, четыре боевика за прошедшие сутки ранены.
“С начала текущих суток противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Гнутово и Водяное на Мариупольском направлении. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет”, — сообщили в пресс-центре ООС.