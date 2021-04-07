Оккупационные власти Крыма хотят осудить Джемилева, Чубарова и Порошенко за "водную блокаду"

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"Первым этапом в этой работе является подготовка заявления о возбуждении уголовного дела в отношении конкретных физических лиц, осуществляющих действия, направленные на перекрытие Северо-Крымского канала, а также организацию энергетической, продовольственной и транспортной блокады. Во всех случаях подтверждено фактами участие пяти человек: Андрея Сенченко, Рефата Чубарова, Мустафы Джемилева, Ленура Ислямова и Петра Порошенко", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что за такие деяния предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством не только Российской Федерации, но и Украины, "потому правоохранительным органам соседнего государства есть над чем поработать".

"Сделанные ими в 2014-2015 годах действия подпадают под конкретные статьи Уголовного кодекса: террористический акт, содействие террористической деятельности; публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, организация террористического сообщества и участие в нем, организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации; диверсия, а также эта статья, имеет отношение к международным преступлениям, - экоцид", - приводятся в сообщении слова Трофимова.

Добавляется, что на следующем этапе планируется привлечь к гражданско-правовой материальной ответственности конкретных юридических и физических лиц, способствовавших перекрытия Северо-Крымского канала.

"После проведения дополнительных расчетов предварительная сумма ущерба составляет около 1,5 трлн рублей. Безусловно, озвученные цифры должны быть подтверждены необходимыми документами. По итогам подготовки всей необходимой базы иск будет направлен в арбитражный суд", - заявил "глава" комитета.

По данным оккупационного Госсовета, третий этап работы предполагает привлечение данных лиц и Украины как государства к международно-правовой ответственности.

Отмечается, что зафиксированы факты нарушения ряда международных договоров, участником которых является Украина.

"Действия соседнего государства и его конкретных должностных лиц были направлены на причинение тяжкого вреда экологии Крыма, ограничения прав и свобод практически 2 миллионов человек, проживающих на территории Республики Крым".

Что было раньше

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с островом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической. Небольшое количество осадков и малоснежная зима привела к засухе, утверждают крымские ученые.

С конца августа графики подачи воды были введены в Симферополе, а также в Симферопольском и Бахчисарайском районах. Позже это коснулось Белогорска и Белогорского района и частично Алушты.

Оккупационные власти России выделили миллиарды рублей на строительство новых водопроводов, водозаборов и на бурение скважин.

Мониторинговая миссия ООН в Украине настаивает, что, согласно международному праву, Россия несет полную ответственность за обеспечение населения водой.

Официальный Киев утверждает, что поставки воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу возобновятся только после деоккупации Крыму.