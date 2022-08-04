Оккупанты обстреляли Немышлянский район Харькова, – мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о ночных обстрелах города. Об этом информирует УНН.
Цитата
"Снова беспокойная ночь в Харькове. Прилеты в Немышлянский район города, в административное здание", – говорится в сообщении.
Как отметил мэр города, обошлось без пожара и жертв.
Добавим
Ночью 4 августа в Харькове слышали четыре мощных взрыва, первый раздался в 01:34.
Напомним
Этой же ночью оккупанты обстреляли Никополь.