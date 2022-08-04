Оккупанты обстреляли Немышлянский район Харькова, – мэр

Цитата

"Снова беспокойная ночь в Харькове. Прилеты в Немышлянский район города, в административное здание", – говорится в сообщении.

Как отметил мэр города, обошлось без пожара и жертв.

Добавим

Ночью 4 августа в Харькове слышали четыре мощных взрыва, первый раздался в 01:34.

Напомним

Этой же ночью оккупанты обстреляли Никополь.