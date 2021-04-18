Официальный курс гривны установлен на уровне 27,96 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. По состоянию на 18 апреля 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,96 грн / долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.959200 грн за доллар;
33.461600 грн за евро;
0.364070 грн за российский рубль;
38.550100 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 17 апреля курс всех валют не изменился.