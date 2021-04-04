Официальный курс гривны установлен на уровне 27,83 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. По состоянию на 4 апреля 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,83 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.832400 грн за доллар;
32.700300 грн за евро;
0.365090 грн за российский рубль;
38.369700 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 3 апреля курс всех валют не изменился.