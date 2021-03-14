Официальный курс гривны установлен на уровне 27,74 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. По состоянию на 14 марта 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 27,74 грн/долл., Передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.748600 грн за доллар;
33.174800 грн за евро;
0.377190 грн за российский рубль;
38.750900 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 13 марта курс всех указанных валют не изменился.