Официальный курс гривны установлен на уровне 26,65 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,65 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 29 июля установлены на таком уровне:
26.651412 грн за доллар;
31.224794 грн за евро;
0.423390 грн за российский рубль;
35.139314 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 28 июля курс всех валют не изменился.