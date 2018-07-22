Официальный курс гривны установлен на уровне 26,47 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,47 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 22 июля установлены на таком уровне:
26.472433 грн за доллар;
30.676255 грн за евро;
0.418370 грн за российский рубль;
34.352679 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 21 июля курс всех валют — остался неизменным.